استشهاد طفل فلسطيني في قصف على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد طفل فلسطيني، وإصابة العديد من أفراد الطاقم الطبي والمرضى، جراء قصف الطائرات المسيّرة للاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وسط دعوات فلسطينية بضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية المستشفيات من الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة.