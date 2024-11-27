شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسرائيل: التسوية مع لبنان تتيح الفرصة لعودة الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن اعتقاده بأن التسوية مع لبنان تتيح فرصة لعودة الرهائن.

ودعا إلى عدم تضييع المزيد من الفرص في هذا الإطار.

وشهد جنوب لبنان حالة من فرحة الأهالى بقرار وقف إطلاق النار، حيث شهدت الشوارع مسيرات بالسيارات والأعلام ملوحين بعلامة النصر، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا

وفى نفس السياق أعرب مواطنى الجنوب اللبنانى عن فرحتهم بوقف إطلاق النار وعودتهم إلى بلدتهم بالأعلام مرفوعة على أطلال المباني، وشهدت الطرق المؤدية إلى الجنوب حركة سير كثيفة للأهالي العائدين إلى قراهم وبلداتهم رغم تحذيرات جيش الاحتلال لهم بعدم العودة، وانتظار إعلان الوقت المناسب .

وبدأت الحياة تعود إلى جنوب لبنان، حيث تدفق النازحون على الطرق المؤدية إلى الجنوب وسط فرحة عبروا عنها بإطلاق الرصاص إبتهاجاً بوقف إطلاق النار وعودتهم إلى بلدتهم، وفى هذا الإطار سُمع إطلاق نار كثيف في بلدة دير أنطار في قضاء بنت جبيل.