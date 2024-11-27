شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي عنيف للمناطق الشمالية من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بقصف إسرائيلي عنيف للمناطق الشمالية من قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، إن محيط المستشفى يشهد العدوان الأعنف منذ بدء عمليات اجتياح المناطق الشمالية من قطاع غزة.

وذكر إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة السموع جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

في السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو ساوم ماكرون بوقف الحرب على لبنان مقابل رفض تنفيذ مذكرة الجنائية الدولية التي تطالب باعتقاله حال توجه لفرنسا.