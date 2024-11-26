شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان يصل إريتريا في مستهل زيارة رسمية لأسمرة والان مع تفاصيل الخبر

وصل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقائد القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارة رسمية للبلاد.

كان في استقباله لدى وصوله لمطار أسمرة الدولي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وأعضاء البعثة السودانية لدى دولة إرتيريا، وسط مراسم استقبال رسمية، وفقا لبيان رسمي من مجلس السيادة الانتقالي.

ومن المقرر أن يجرى البرهان، مباحثات مع الرئيس أسياس أفورقي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبيين الشقيقين، بالإضافة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق عبد الفتاح البرهان خلال الزيارة وزير الثقافة والاعلام الأستاذ خالد الأعيسر، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل .



البرهان وأفورقى



عبد الفتاح البرهان وأسياس أفورقى