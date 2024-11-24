شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات فى لبنان مع وصول منخفض جوى للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت غرفة التحكم المروري من المواطنين فى لبنان توخي الحذر وتخفيف السرعة أثناء قيادة السيارات، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة بالتزامن مع وصول منخفض جوي إلى لبنان؛ حيث يتحول الطقس تدريجياً اليوم الأحد إلى طقس غير مستقر وممطر بغزارة مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ومع دخول الرياح الشمالية الباردة ليلاً يتدنى الى 1200 متر.



وتشهد مناطق لبنانية عديدة هطولاً للأمطار مع انخفاض كبير في درجات الحرارة. ومن المتوقع ان تتساقط الثلوج صباح غد الاثنين أيضا على ارتفاع 1000متر .



وتتراوح درجات الحرارة بين 9 و 21 درجة فى المناطق الساحلية ، وبين 1 و 19 فى البقاع، وبين 3 و 15 على ارتفاع الـ 1000 متر، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول شمالية تدريجيا قوية جدا شمالا وجبلاً نهارا وسرعتها بين 30 و 80 كم/س (ساحلا) تلامس 100 كم على الجبال العالية.



ومن جانب آخر، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُظهر "قوس قزح" فوق مدينة صيدا، وذلك وسط أجواء ماطرة وعاصفة يشهدها لبنان.