شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية توجه ضربة جوية ضد "داعش" في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، أن طائرات F-16 العراقية وجعت ضربة جوية ضد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قطاع عمليات كركوك (غرب محافظة كركوك شمال العراق)



وذكر بيان للقيادة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة تمكنت من رصد عنصرين من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قطاع عمليات كركوك.



وأضاف أنه بناء على هذه المعلومات نفذت القوات الجوية العراقية بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية استهدفت خلالها هذين الإرهابيين.