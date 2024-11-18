شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات واعتقالات.. قوات الاحتلال تقتحم بلدات في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال اقتحامها مساء الأحد بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال تمركزت في محيط الجامع الكبير ومنطقة البوابة في البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، عُرف من بينهما الشاب إبراهيم أيمن صبري، واقتادتهما إلى جهة مجهولة. اقتحام بلدة الرام كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن محافظة القدس أعلن في بيان مقتضب، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.