شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسى: أكثر من 3300 شخص دخلوا سوريا من لبنان خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 3300 شخص دخلوا الأراضى السورية قادمين من لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضح نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أوليج إجناسيوك ، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية ، أن القادمين من لبنان عبر الحدود السورية دخلوا عن طريق نقاط تفتيش فى مناطق العريضة والدبوسية وجسر القمر وجديدة يابوس.



وفى سياق آخر، ذكر إجناسيوك أن الطائرات العسكرية التابعة للتحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة انتهكت الحدود السورية 12 مرة خلال اليوم الماضي، محذرا من أن "طائرات التحالف تواصل خلق مواقف خطيرة قد تؤدى إلى وقوع حوادث أو حوادث جوية وتصعيد الوضع فى المجال الجوى السوري".



وأضاف : " إن 6 أزواج من مقاتلات إف-15 التابعة للتحالف انتهكت المجال الجوى السورى فى منطقة التنف التى تمر عبرها الطرق الجوية الدولية، وذلك 12 مرة خلال اليوم الماضي".



واستطرد " تم أيضا الإبلاغ عن انتهاكين لبروتوكولات تفادى الاشتباك، الذى تم الاتفاق عليه فى 9 ديسمبر 2019، مرتبطين برحلات طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة".