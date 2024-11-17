شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الجيش اللبنانى لـ36 عسكريا منذ بدء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الموقتة، نجيب ميقاتي، ارتفاع عدد شهداء الجيش اللبناني إلى 36 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وكتب ميقاتي على منصة إكس اليوم الأحد: "بسقوط شهيدين جديدين للجيش اليوم نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري-حاصبيا يرتفع عدد شهداء الجيش منذ بدء العدوان الاسرائيلي الى ستة وثلاثين شهيدا".

وقد أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد وإصابة 5 من عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة الماري بقضاء حاصبيا بمحافظة النبطية.

وأوضح الجيش - في بيان - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركزًا للجيش اللبناني بشكل مباشر في بلدة الماري، مما أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.