شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الجيش اللبنانى لـ36 عسكريا منذ بدء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالأحد، 17 نوفمبر 2024 06:29 م
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الموقتة، نجيب ميقاتي، ارتفاع عدد شهداء الجيش اللبناني إلى 36 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.
وكتب ميقاتي على منصة إكس اليوم الأحد: "بسقوط شهيدين جديدين للجيش اليوم نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري-حاصبيا يرتفع عدد شهداء الجيش منذ بدء العدوان الاسرائيلي الى ستة وثلاثين شهيدا".
وقد أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد وإصابة 5 من عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة الماري بقضاء حاصبيا بمحافظة النبطية.
وأوضح الجيش - في بيان - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركزًا للجيش اللبناني بشكل مباشر في بلدة الماري، مما أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.
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