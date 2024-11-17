الخليج اليوم .. الكويت.. مراسيم جديدة بسحب الجنسية من وافدين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت السلطات الكويتية 3 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 8 أشخاص وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

ونشرت الجريدة الرسمية الكويتية أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، الأسبوع الماضي، قرارها بسحب الجنسية من 1535 حالة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء بالدولة.

ونفت الداخلية الكويتية قبل أيام، في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، ما تم تداوله حول سحب جنسية رجال أعمال وشخصيات رسمية وأمنية.

وقالت الداخلية الكويتية إنه "لم يتم عرض أي من هذه الملفات في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية للنقاش"، داعية الكويتيين لتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر: القبس