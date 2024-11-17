الخليج اليوم .. محكمة مصرية تؤيد حبس سعوديين في واقعة سائق الإسكندرية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قضت محكمة مصرية بتأييد حكم حبس المتهمين السعوديين في واقعة التعدي على سائق سيارة أجرة بمنطقة سموحة سنتين بتهم الضرب والبلطجة.

وأيدت المحكمة حكم الحبس سنتين بحق المتهمين وسنتين تحت المراقبة، وتعديل الحكم بالنسبة لتهمة الإتلاف إلى غرامة 500 جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأتعاب المحاماة.

وتعود أحداث الواقعة المعروفة إعلاميا بقضية دهس عامل الدليفري، إلى اعتداء شباب سعوديين على السائق بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية عقب نشوب خلاف أثناء القيادة أدت بحدوث إصابات بالغة به.

وأثناء هروب المتهمين من تجمع الأهالي خشية الإمساك بهم سحلوا عامل الدليفري لمسافة تتجاوز 500 متر.

وكانت نيابة سيدي جابر، نسخت القضية من نسختين إحداهما للجنح فيما يخص سائق التكسي والأخرى جنايات فيما يخص الدليفري.

ومن المنتظر، انعقاد جلسة الجنايات، 19 نوفمبر الجاري، للنظر في القضية الثانية للمتهمين بسحل عامل الدليفري.