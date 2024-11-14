شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم 1.4 مليون شخص.. ترحيب أممي بتمديد فتح معبر أدري لإيصال المساعدات إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على لبنان إلى 3365 قتيلًا الجيش الجزائري يقبض على 17 إرهابيًا

الدمام - شريف احمد - رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية بتمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لمدة 3 أشهر إضافية، ما يتيح للوكالات الأممية وشركائها مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في السودان.وأكد المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك أن المعبر يمثل شريان حياة حيوي لملايين السودانيين، وأن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا منذ إعادة فتح المعبر في منتصف أغسطس من نقل أكثر من 337 شاحنة محملة بأكثر من 11 ألف طن متري من المواد الغذائية ومواد الإغاثة، ما يغطي احتياجات نحو 1.4 مليون شخص في دارفور وباقي أنحاء السودان.