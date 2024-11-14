شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على لبنان إلى 3365 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم الثلاثاء إلى 3365 قتيلًا و14344 جريحًا، فيما بلغت حصيلة يوم الثلاثاء 78 قتيلًا و122 جريحًا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم الأربعاءن أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 أسفرت عن 78 شهيدًا و 122 جريحًا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم الثلاثاء 3365 شهيدًا و 14344 جريحًا". ضحايا القطاع الطبي وبلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا من المسعفين منذ بدء العدوان 192 شهيدا و308 جرحى، وبلغ عدد الآليات المستهدفة 244 آلية.

وجرى تسجيل 65 اعتداء على المستشفيات، و88 اعتداء على مراكز طبية وإسعافية، و218 اعتداء على الجمعيات الإسعافية، بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وعددًا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه.