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الخليج اليوم .. أمير قطر يصدر أمراً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم، أمر أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

 

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الأمر الأميري تضمن تعيين كل من الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع ، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ولولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، ومنصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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