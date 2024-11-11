الخليج اليوم .. وصول زعماء ورؤساء الوفود إلى الرياض لحضور القمة العربية الإسلامية (فيديوهات)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل عدد من رؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية ومرافقوهم إلى الرياض لبحث "استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع بالمنطقة".

وكان من بين الواصلين اليوم كل من:

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السوري بشار الأسد.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات.

ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح.

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان

رئيس أوزباكستان شوكت مير ضيايف.

نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد آل خليفة.

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني

النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتعقد اليوم الاثنين في العاصمة السعودية قمة عربية - إسلامية لمناقشة الأوضاع في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة بحضور قادة دول إسلامية وعربية.

وتهدف القمة إلى "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الإقليمية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد.

ويواصل رؤساء الوفود العربية والإسلامية التوافد إلى السعودية للمشاركة في القمة.

ومساء أمس الأحد وصل عدد من الرؤساء منهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وبثت قناة "الإخبارية" السعودية مشاهد لوصول الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي العاصمة الرياض.

كما حضر كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من بين أول الحاضرين الذين وصلوا إلى الرياض.

من جهتها قالت وكالة "فرانس 24" إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنه سيتعذر عليه المشاركة في القمة بسبب "مسائل تنفيذية" ملحة، وأن محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس سيحضر القمة نيابة عنه.

وسيبحث قادة الدول العربية والإسلامية في القمة اتخاذ موقف موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وسبل حماية المدنيين، ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، إضافة إلى توحيد المواقف، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية، لإيقاف الاعتداءات المستمرة.

وتنعقد هذه القمة استكمالا للقمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023 بمبادرة من الجامعة العربية (القاهرة) ومنظمة التعاون الإسلامي (جدة).

واستضافت الرياض أمس الأحد اجتماعا وزاريا عربيا إسلاميا تحضيريا للقمة العربية الإسلامية لبحث سبل التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة ولبنان، بحسب ما نقلته الخارجية السعودية.

وترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وشهد "مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش".