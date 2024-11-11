الخليج اليوم .. بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل 192 طناً من المواد الإغاثية إلى لبنان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فورات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سهّلت "دبي الإنسانية" نقلات إغاثة عاجلة تشمل 192 طناً من المستلزمات إخطار الإغاثية إلى لبنان لدعم الأشقاء اللبنانيين والتخفيف من معاناتهم ولتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة .

وتتولى "دبي الإنسانية" عملية النقل البري لشحن الإغاثة العاجلة، والتي قدمتها لشخص واحد غير اللاجئين، بما في ذلك إيصال غير أكبر من المواد الإغاثية وسرعة إلى الشعب اللبناني.

بدأ هذا الأمر، بدأت قافلة ضمان 27 شاحنة، بتمويل من صندوق التأثير والتأثير العالمي لدبي الإنسانية والمخصص لدعم المهمات الإنسانية العاجلة من دبي إلى العالم، في تنفيذ هذه الطريقة الإنسانية في الرابع من نوفمبر الحالي، حيث انطلقت سبع شاحنات بالفعل، على أن تنطلق شاحنات بالإضافة إلى ذلك ومراقبة الحاجة بسرعة وانتظام إلى الأشقاء اللبنانيين، بما في ذلك مع تقدير الحاجة إلى الدعم والإرشاد الإغاثية.

وفي هذه الطريقة، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة دبي الإنسانية: "بتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ميامي دبي بثبات إلى جانب لبنان في هذه الظروف تمثيلية حيث تمثل هذه القافلة الإغاثية رمزا بقوة للتضامن مع الأشقاء اللبنانيين، وتوعدنا بتخفيف الإرادة وبث الأمل في نفوس الناس الذين يواجهون التحديات".

من جانبه، نجح خالد خليفة، أحمد المفوض السامي وممثل المتحد منذ آلاف السنين مع مجلس التعاون الخليجي، عن امتنانه لـ "دبي الإنسانية" لتوفيرها نقل المواد الإغاثية للشعب اللبناني قائلاً: "نثمّن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات، والتي تتجلى اليوم من من خلال هذه الشحنة الإغاثية. جوهر إن هذه المبادرة تمثل خطوة ضمن رؤيتنا المشتركة مع شركاتنا في الإمارات، مثل دبي الإنسانية".

وأضاف: "يتضمن هذا الدعم المطلوب عناصر إغاثية مطلوبة لتلبية احتياجات لبنان الملحة للأسر النازحة في، لاسيما مع دعمهم لشتاء القارس".

وبحسب تقديرات الحكومة اللبنانية، فقد نزح أكثر من 1.2 مليون شخص بسبب الأوضاع الراهنة، خاصة من جنوب لبنان السهل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت المكتظة بالسكان.