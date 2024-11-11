شكرا لقرائتكم خبر عن غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان تقتل 23 لاجئ حرب في منزل واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 38 شخصًا، اليوم الأحد، في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل الحصيلة الأكبر في بلدة علمات في قضاء جبيل بشمال بيروت، حيث قتل 23 شخصًا، من بينهم سبعة أطفال، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا هناك.

وأوضحت الوزارة أن المبنى كان يؤوي أشخاصًا فروا من قصف الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك والقرى المحيطة بها في شرق لبنان.

وقالت الوزارة إن أفراد الدفاع المدني والصليب الأحمر في الموقع انتشلوا 23 جثة، من بينهم سبعة أطفال، مضيفة أنه من المرجح أن ترتفع الحصيلة مع انتشال أشلاء من جثث أشخاص آخرين من الموقع للتعرف عليها.

وقال ياسر، عضو جمعية كشافة الرسالة إسلامية للدفاع المدني، إنه "كان هناك أكثر من 30 شخصًا من ثلاث عائلات مختلفة، وجاءوا إلى هنا بحثا عن ملجأ آمن".

وأمس السبت، قتل 53 شخصًا وأصيب 99 آخرون في هجمات إسرائيلية على لبنان.

وأضافت الوزارة أنه منذ بدء الصراع المسلح بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، قتل 3189 لبنانيًا وأصيب 14078 آخرون.

