شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وبريطانيا تبحثان أوجه تعزيز العلاقات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، مع رئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندسي هويل، أوجه التعاون بين مجلس الشورى ومجلس العموم البريطاني، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين (P20)، المنعقدة في جمهورية البرازيل الاتحادية بمدينة برازيليا، تحت عنوان: "البرلمانات من أجل عالم عادل وكوكب مستدام".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.