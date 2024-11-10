الخليج اليوم .. السعودية.. إعدام أجنبي هرّب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة والكشف عن جنسيته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، كاشفة عن جنسيته.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم أنور محمد خان - باكستاني الجنسية - على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "بإحالته (الجاني) إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحُكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأضافت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجاني أنور محمد خان - باكستاني الجنسية - اليوم السبت 7 جمادى الأولى 1446 هجري الموافق 9 نوفمبر 2024، بمنطقة مكة المكرمة".

وختم البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"