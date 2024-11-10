شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

حرب إبادة جماعية

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال خمسة شهداء بينهم أطفال ونساء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل في مدينة غزة.وفي شمال قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نسف مبانٍ سكنية في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، مخلفة أضرارا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.في السياق، أكدت مستشفيات شمال القطاع وجود حالات سوء تغذية ومجاعة في الشمال، الذي يعيش حرب إبادة جماعية، بالإضافة إلى وجود أزمة مستمرة واعتداء منهجي على نظام الرعاية الصحية، لافتة النظر إلى موت حالات كثيرة بسبب نقص الرعاية وتدني الخدمات الطبية.