شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء فلسطينيين فى غارات للاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة ومخيم النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الجمعة، في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة للاحتلال استهدفت منزلا قرب فندق المشتل شمال غربي مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان غربي مخيم النصيرات.



وأضاف أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء قصف الاحتلال مدرسة "حليمة السعدية" في جباليا، شمالي قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,469 فلسطينيا، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.