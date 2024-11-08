شكرا لقرائتكم خبر عن 17 شهيدا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام أن 17 شخصا استشهدوا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 13 منهم فى شمالى القطاع، فى ظل تواصل قصف الاحتلال على كل أنحاء القطاع.

وقبل قليل أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، جراء استهداف زوارق الاحتلال مجموعة من الصيادين على شاطئ بحر مدينة رفح.

واستشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب وفُقد آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في محيط مستوصف الدرج وسط محافظة غزة، فيما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي المنشية ببلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف خيمة للنازحين في منطقة التحلية.