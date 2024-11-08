شكرا لقرائتكم خبر عن حساب خامنئى بالعربية يغرّد بذكرى أربعين نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي سلسلة من التغريدات في ذكرى مرور 40 يوما على اغتيال إسرائيل للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

وجاء في تغريدات نشرها حساب خامنئي بالعربية: "تصادف هذه الأيام الذكرى الأربعون لاستشهاد المجاهد العظيم في عصرنا، الذي لم يعرف الكلل، السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، ورفع الله قدره، وعظم الله أجره. وإننا نُكرّم ذكراه".