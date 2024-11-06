شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، الأربعاء.

وأرسل عباس برقية تهنئة إلى ترامب، متمنياً له النجاح، وأعرب فيها عن تطلعه إلى العمل معه "من أجل السلام والأمن" في المنطقة، مؤكداً التزام الشعب الفلسطيني "بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الرئيس الفلسطيني: "سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".