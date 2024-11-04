شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن سيطرته على البقعة النفطية في نهر دجلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، سيطرتها على البقعة النفطية في نهر دجلة، والتي وردت مؤخرا مع السيول القادمة من الوديان القريبة من مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ،إنها تطمئن المواطنين بأن البقعة المذكورة في مرحلة التلاشي.

وأشارت إلى أن ذلك جاء من خلال استنفار ملاكاتها العاملة هناك والمتمثلة بالهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، لإزالة البقعة والحد من انتشارها في قضاء تكريت بإتجاه سامراء، وإعادة تشغيل محطات الإسالة العاملة في بيجي وتكريت وناحية العلم.

وكانت مديرية ماء محافظة صلاح الدين قالت أمس الأحد إنها رصدت ظهور برك وبقع زيتية في نهر دجلة ووصولها إلى حوض النهر في مدينة تكريت، ما أدى الى إيقاف مشاريع الماء في قضاء تكريت بشكل مؤقت.