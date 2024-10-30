السعودية تطلق التحالف العالمي لحل الدولتين: خطوة جريئة نحو السلام في فلسطين

الرياص - اسماء السيد - تبدأُ اليوم في العاصمة السعودية الرياض، أولى جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وهو التحالف المعني بترجمة هدف إنشاء دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، وفق ما أعلنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في نهاية أيلول (سبتمبر) 2024.

وترى السعودية "أن تنفيذ حل الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه المنطقة، وإسرائيل، بالأمن والتعايش"، وفق تصريح بن فرحان.

ومن المقرر أن يُلقي بن فرحان، كلمة ترحيبية في بداية الاجتماع، تليه مداخلة من فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية فواز كاسب العنزي، أن احتضان الرياض لأول اجتماع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين "يعكس تحولاً في ديناميكيات السياسة الدولية ودور المملكة العربية السعودية في قيادة جهود السلام الإقليمية".

ويُتوقع أن يحضر الاجتماع الأول ممثل عن جامعة الدول العربية، وممثل عن السلطة الفلسطينية، ودول عربية مثل البحرين، والأردن، وقطر، ومصر، وممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، وتركيا، ونيجيريا، وإندونيسيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والنرويج.

ومن غير الواضح فيما إذا كان الاجتماع سيضم دولاً اعترفت بالدولة الفلسطينية مؤخراً، مثل إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا.

ولم تعلن روسيا والصين مشاركتهما في الاجتماع، رغم دورهما في الملف الفلسطيني إذ ضيّفت موسكو وبكين مؤخراً اجتماعات "لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية".

"تعزيز دور المملكة في قيادة المنطقة"

وأشار العنزي في حديثه لبي بي سي، إلى أن "السعودية تلعب دور الوسيط والمحفّز للسلام في المنطقة، وهي تتحرك لتعزيز دورها كقائد دبلوماسي في القضايا الإقليمية الكبرى، مما يعكس رغبتها في أن تكون قوة فعالة للتغيير الإيجابي، بما يتوافق مع تطلعاتها الداخلية ضمن رؤية 2030".

وعلّق العنزي على غياب الولايات المتحدة عن الاجتماع قائلاً: "غياب الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة فشل التحالف، بل يمكن أن يكون فرصة للدول الأوروبية والإقليمية لتعزيز مكانتها وبناء تحالفات استراتيجية مع السعودية التي تراهن على تحقيق التوازن في القوى من خلال تحالفات جديدة وفعالة، مما يعكس مرونة استراتيجيتها الواقعية في التكيف مع التحولات الدولية".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد ترأس جلسة لمجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، جاء فيها "نتطلع إلى أن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد بالرياض، إلى خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال".

وحول حجم المشاركة في الاجتماع، أوضح العنزي أنه "يحمل دلالات سياسية قوية، ويعكس هذا الاهتمام الدولي رغبة الدول في التحالف مع السعودية، لما تتمتع به من قوة اقتصادية وسياسية تمكنها من تحقيق توازن قوى جديد في المنطقة، وهو ما تراهن عليه لإنجاح الاجتماع".

"السعودية تراهن على إقامة شبكة تحالفات متوازنة تُمكنها من توجيه الأجندة الإقليمية بما يخدم أهداف الاستقرار والسلام، وهو ما يتماشى مع فهم النظرية الواقعية لطبيعة العلاقات بين الدول التي تركز على تحقيق الأمن القومي والمصالح الذاتية"، وفق العنزي.

"منع التصعيد في المنطقة"

Reuters دمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي

من جهته، اعتبر‏ أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، إدموند غريب، أن "التوصل إلى استقرار وسلام في المنطقة أمر مهم، وبالتالي فإن الاجتماع الذي يجمع أطراف عديدة من داخل المنطقة وخارجها بعضها كان مقرباً جداً في مواقفه من الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية التي اعترفت بفلسطين كدولة، يعتبر تحركاً مهماً في هذه المرحلة".

وأشار في حديثه لبي بي سي، إلى أن الاجتماع يُعد "محاولة لضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إطلاق التحالف العالمي هو بمثابة فرصة لكل الدول للمشاركة لإنهاء الحرب في غزة، والعمل على تحرير الرهائن، وفك الحصار عن غزة، والسعي إلى حل الدولتين، مشيراً إلى "ضرورة تحويل الأقوال إلى أفعال".

وأكد بوريل أن بعد اجتماع الرياض، ستعقد لجان التحالف اجتماعاً في بروكسل والقاهرة وعمّان وإسطنبول وأيضاً في العاصمة النرويجية أوسلو للبحث حول الأوضاع في غزة من أجل تنفيذ حل الدولتين.

ويقول غريب إنه في حال تحقيق ذلك "فإن الهدوء سينعكس على المنطقة ككل، وسيمنع التصعيد في العلاقة الإسرائيلية الإيرانية، وأيضاً فيما يتعلق باليمن والحوثيين في منطقة البحر الأحمر".

"الهدف الأساسي للاجتماع هو حل الدولتين، وهو الحل الأساسي الذي يعتقد الكثيرون بأنه قد يحقق بالفعل"، وفق غريب.

"قيام دولة فلسطينية قد يمثل خطراً على السعودية"

Reuters أنصار للحوثيين في مسيرة مؤيدة لحماس في اليمن

لم تبدي إسرائيل أي موقف رسمي حول اجتماع الرياض المعني حول تنفيذ حل الدولتين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال أمام الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في بداية دورته الشتوية الإثنين، 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، إنه "يطمح إلى تحقيق السلام" مع الدول العربية، موضحاً: "أطمح إلى مواصلة العملية التي بدأتها قبل بضع سنوات، بتوقيع اتفاقيات إبراهام التاريخية، من أجل تحقيق السلام مع الدول العربية الأخرى".

المحاضر في مركز الدبلوماسية العامة في إسرائيل، جولان برهوم، أكد وجود رغبة لدى إسرائيل في التطبيع مع السعودية، مع تفهم إسرائيل "لالتزام المملكة بالملف الفلسطيني".

"إسرائيل تريد تطبيعاً مع السعودية، واتفاقيات السلام مع الأردن ومصر لم تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية ولكنهما ملتزمتين في الموضوع الفلسطيني وهذا يمكن أن ينطبق على السعودية"، بحسب برهوم.

وفي تعليقه حول إقامة دولة فلسطينية، قال برهوم لبي بي سي، إن ذلك "يمثل خطراً على المصالح السعودية والخليجية لأن إقامتها يعطي طاقة إضافية لإيران وأذرعها في المنطقة"، واعتبر برهوم ووجود الحوثيين على حدود السعودية "خير مثال على ذلك"، مشيراً إلى أن قسماً كبيراً في إسرائيل "يرفضون إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وشدد برهوم على أن "التزام السعودية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس لا يعني عدم الاعتراف بدولة إسرائيل والتطبيع معها، مع ضرورة استمرار المسيرة السلمية لإيجاد اتفاق سلام كامل بين السعودية وإسرائيل".