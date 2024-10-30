شكرا لقرائتكم خبر عن أمام مجلس الأمن.. الجزائر تدين تشريع الاحتلال بحظر أنشطة "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل

انتهاك صارخ للقانون الدولي

الدمام - شريف احمد - أدانت الجزائر القوانين المعتمدة من الكنيست الإسرائيلي التي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، أن "الأونروا" تعمل بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في إشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تجرأ بتهديد الهيئات المتعددة الأطراف وتتعامل معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.وطالب باستمرار عمل "الأونروا" بوصفها شريان حياة للاجئين الفلسطينيين حتى التوصل إلى حل سياسي عادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأكدت المملكة رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءًا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.