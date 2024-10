شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدعو لاجتماع عربي طارئ ردًا على حظر الاحتلال أنشطة "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل

آلية العمل العربي المشترك

دعت الأردن إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها، وتحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.وأيضًا لمناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة اليوم الثلاثاء، إن السفير الأردني في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية توجه لمخاطبة الأمانة العامة للجامعة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بأسرع وقت ممكن، لبحث آلية العمل العربي المشترك للتصدي لهذه القوانين غير الشرعية. وأكد القضاة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تجريها الأردن، والتنسيق مع الأشقاء العرب للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، محذرة من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة والهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسيًّا، وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة غير المسبوقة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على غزة، والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.وأشار إلى استمرار الأردن في التنسيق مع الأشقاء العرب لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأونروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.