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الخليج اليوم .. الخارجية السعودية: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية على منازل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 

 

كما تدين السعودية اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى، مجددة استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة لقوات وسلطات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

وتطالب السعودية المجتمع الدولي وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين والوقف الفوري لإطلاق النار .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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