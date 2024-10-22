الخليج اليوم .. الخارجية السعودية: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية على منازل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما تدين السعودية اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى، مجددة استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة لقوات وسلطات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتطالب السعودية المجتمع الدولي وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين والوقف الفوري لإطلاق النار .