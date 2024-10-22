الخليج اليوم .. أنور قرقاش: الإمارات قائمة على الاعتدال والتسامح ولا تهاب التحديات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشارين الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن دولة الإمارات قائمة على الاعتدال والتسامح والانفتاح على العالم، وتميز ماليه بأن الدولة لا تهاب التحديات، لذلك استثمرت في استراتيجيتها العديد من القوى الذكية والفضائية.

وقال ماليه خلال المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة من "ملتقى الأمين" والتي تناقش موضوع "الأمن الفكري"، التي انطلقت اليوم إنه يجب على الموظف وهو يؤدي عمله أن ولن تطمح إلى الدولة ويساهم في إتقان العمل المتقن.

لأنه متعدد الوضع لأنه يمر بمرحلة صعبة بسبب الحرب على غزة ولبنان التوتر والتوتر بين الإسرائيليين وإيران، مشدداً على أنه في صراعات المنطقة يجب على الموظف أن يتمسك بنهج الوطن والولاء للقيادة.

وأوضح ماليه أن الإمارات بفضل قياداتها لا تهاب التحديات التي استثمرت في الشتاء منها العديد من القوى النووية والفضائية.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الثالثة من "ملتقى الأمين" والتي تناقش موضوع "الفكر الأمني"، والذي يهتم دائمًا بأهمية كبيرة في التمتع بالأمن الوطني الشامل، ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الموظفين في المجالات السياسية والجماعية، والخطوات التي تمكنها من مشاركة جميع العاملين في حماية الفكر الفكري.

ونظرا لأن المُلتقى الحديث فقط من خدمة الأمين ويستعرض التأثير على القرار السياسي، إضافةً إلى مناقشة معاهدة نيويورك لبراءاتها وجهود محاربتها، كما يناقش التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول وعدم تطبيق المساهمات المالية على نهضة الدول.