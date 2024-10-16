شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 11300 فلسطيني في الضفة الغربية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثَّقتّ هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 11300 فلسطيني في الضفة الغربية، خلال عام. وأشارت هيئة الأسرى الفلسطينية، أن الاعتقالات تمت خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللها تدمير لممتلكات الفلسطينيين.

وبيّنت الهيئة، أن الاحتلال اعتقل عشرة فلسطينيين اليوم في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في مدينة الخليل.

