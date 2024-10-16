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الاحتلال يعتقل 11300 فلسطيني في الضفة الغربية خلال عام

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واس - الضفة الغربية 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وثَّقتّ هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 11300 فلسطيني في الضفة الغربية، خلال عام. وأشارت هيئة الأسرى الفلسطينية، أن الاعتقالات تمت خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللها تدمير لممتلكات الفلسطينيين.
وبيّنت الهيئة، أن الاحتلال اعتقل عشرة فلسطينيين اليوم في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في مدينة الخليل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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