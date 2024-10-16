شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: تسجيل أول إصابة بوباء الكوليرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، رصد حالة من وباء الكوليرا في عكار، والمباشرة باجراءات الاحتواء.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الأربعاء ، إنه جرى إبلاغها أول أمس الاثنين عن حالة محتملة للكوليرا، على أثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية".

وأضافت أنه "جرى اليوم تثبيت الحالة عبر عزل الجرثومة في أحد المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط 01". العدوان على لبنان وتستمر طائرات الاحتلال منذ 23 سبتمبر الماضي بشن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.