شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد أهمية صناعة السياحة كمحرك للنمو الاقتصادى المستدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وفد من الأمانة العامة برئاسة السفير علي بن إبراهيم المالكى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في الملتقى العربي للإحصاءات السياحية في مسقط، والتي انطلقت اليوم الاثنين، تحت رعاية وزير التراث والسياحة العماني سالم المحروقي ، وبحضور عدد من المسؤولين وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والدول العربية وخبراء من ذوي الاختصاص.



والقى المالكي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أكد فيها على أهمية صناعة السياحة كواحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي والمستدام في العديد من البلدان ضرورة تطويرها من أجل التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.

وأشار إلى الاستراتيجية العربية للسياحة التي أقرها مجلس وزراء السياحة العرب والتي تهدف إلى تنمية قطاع السياحة بالدول العربية، موضحا أن النجاح في تنفيذ توجهات وخطط برامج هذه الاستراتيجية مرهون بتوفير البيانات الدقيقة والإحصاءات الحديثة وتحليلها ووضع الاسقاطات المستقبلية السليمة بشأنها، مما يلقي على الإحصاء بمسؤولية ضخمة ودور أساسي في إنجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث تستخدم التحليلات الاحصائية في عمليات صنع القرارات بشكل كبير، سواء على مستوى القطاع الخاص او القطاع العام ، متمنياً أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق حقيقية لتطوير الإحصاءات السياحية في الدول العربية ومعالجة التحديات التي تواجهها.



كما افتتح المعرض المصاحب للملتقى مع وزير التراث والسياحة حول المشاريع السياحية بسلطنة عمان.



وناقش الملتقى أهمية إحصاءات السياحة ودورها في دعم استراتيجيات التنمية الوطنية، والتطوير والابتكار في مجالات إحصاءات السياحة، والتجارب الدولية في مجالات استخدام مصادر البيانات السياحية غير التقليدية بالإضافة إلى التجارب العربية في مجالات انتاج احصاءات السياحة.