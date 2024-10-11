شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: لا استقرار فى المنطقة دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، المجتمع الدولى لتنسيق استجابة فورية فاعلة للكارثة الإنسانية فى قطاع غزة، وجاء ذلك لدى مشاركته فى أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" بمدينة بافوس القبرصية، اليوم /الجمعة/.



وبين العاهل الأردنى - فى جلسة ركزت على الوضع بالشرق الأوسط، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد الأردنى - أن مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وضمان وصولها لكل مناطق القطاع أمر أساسى لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء.



وجدد الملك عبدالله الثَّانى التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وتكثيف جهود التوصل إلى تهدئة شاملة فى المنطقة، مؤكدا أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية.



وحذر من التبعات الخطيرة لتوسع دوائر العنف والنزوح واستمرار الأعمال العدائية بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس.



وأعاد الملك عبد الله الثانى التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار فى المنطقة دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وعقدت قمة "ميد 9" بمشاركة قادة دول جنوب أوروبا، وقادة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وتضم قبرص، وإسبانيا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وسلوفينيا، وكرواتيا.



وخلال حديث الملك عبدالله الثانى فى غداء عمل لقادة الوفود المشاركة، طبقا لبيان الديوان الملكي، أشار إلى أهمية الشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، مثمنا الدعم الأوروبى للمشاريع التنموية فى المملكة، ولخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.



ولفت إلى أن الأردن يضطلع بواجبه الإنسانى تجاه اللاجئين السوريين على أراضيه؛ ما يستدعى تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته بدعم اللاجئين والدول المستضيفة لهم.