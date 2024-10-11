شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين الضربات الإسرائيلية ضد البنى التحتية المدنية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت فرنسا، بأشد العبارات، الضربات الإسرائيلية الجديدة التي استهدفت هذا الأسبوع البنى التحتية المدنية التي تؤوي نازحين في قطاع غزة، من بينها مدرسة "رفيدة" ومدرسة "ابن رشد" ومسجد في مدينة دير البلح.



وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم /الجمعة/ - إلى أن البنى التحتية المدنية، وخاصة المدارس، تتعرض للقصف بشكل متكرر ومنذ عدة أسابيع، موضحة أن عدد ضحايا هذه الهجمات من المدنيين "غير مقبول".



كما أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء أوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي والتي تؤثر على جميع سكان شمال غزة، مشيرة إلى أن التهجير القسري للمدنيين يشكل انتهاكا للقانون الدولي.



ودعت فرنسا، إسرائيل إلى ضمان الحماية لجميع المدنيين، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. كما جددت دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار الذي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.