شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء وجريحان فى غارة إسرائيلية على بعلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة على بلدة بوداى، غرب بعلبك، أسفرت، فى حصيلة أولية لضحاياها، عن خمسة شهداء، وجريحين، فيما لايزال مواطن فى عداد المفقودين.وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وتمكنت فرق إطفاء الدفاع المدنى، من إخماد النيران، فيما تولت الهيئة الصحية الإسلامية أعمال الإنقاذ والإسعاف، وتواصل الجرافات العمل لرفع الأنقاض والركام.



وفى السياق، واصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه الجوى على الأراضى اللبنانية؛ حيث شن طيرانه الحربى غارات استهدفت أطراف بلدة زبقين، وتبنين وبرج قلاويه (صور)، ما أدى إلى وقوع إصابات، وبلدة حولا (مرجعيون)، ومنطقة الصوان بين بلدتى زوطر الغربية وقاقعية الجسر، وبلدة ميفدون (النبطية)، وبلدة الكرك (البقاع شرقى لبنان).

من جانبه، أعلن حزب الله اللبنانى، اليوم، استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بدفعة صاروخية.

وكان الجيش الإسرائيلى قد أعلن استهداف القائد بوحدة الصواريخ فى قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله غريب الشجاع، بمنطقة ميس الجبل.

وزعم جيش الاحتلال أن الشجاع كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه شمال إسرائيل، ونشر الجيش فيديو أثناء عملية استهداف عناصر لحزب اللله ومن بينهم غريب الشجاع الذى أعلن الجيش تصفيته.