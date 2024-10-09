شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: الملك سلمان يستكمل الفحوصات الطبية ويتماثل للشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودى فى بيان عن استكمال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للفحوصات الطبية جراء التهاب الرئة ويتماثل للشفاء، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وكان قد أعلن الديوان الملكى السعودى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجرى الأحد الماضي، بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية.

واختتم الديوان الملكي، بيانه قائلا: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.

وكان الديوان الملكي السعودي أصدر في وقت سابق، بيانًا بشأن الحالة الصحية للملك، حيث قال إنه سيخضع لبرنامج لعلاج التهاب في الرئة.