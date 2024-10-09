شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة فى اشتباكات جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الأربعاء، إن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح خطيرة فى حوادث منفصلة فى جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول إنه في الحادث الأول، أصيب ضابط صف وجندي احتياطي من وحدة 504 التابعة للاستخبارات العسكرية بجروح خطيرة أمس، وأن الجندي الثالث من كتيبة 8207 التابعة للواء ألون أصيب بجروح خطيرة اليوم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم نقل الثلاثة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.