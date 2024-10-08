شكرا لقرائتكم خبر عن القدس خلال عام من العدوان.. 78 شهيدا و340 عملية هدم وأكثر من 50 ألف مقتحم للأقصى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة القدس اليوم الثلاثاء، استشهاد 78 شخصا، واعتقال 1791 مواطنا في المحافظة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - في تقرير لها حول الأوضاع في محافظة القدس خلال عام من العدوان - أن وتيرة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ازدادت بشكل غير مسبوق، حيث اقتحم المسجد 50 ألفا و 475 مستعمرا، وأصبحت هذه الاقتحامات جزءًا من مخطط أوسع لفرض واقع التقسيم الزمانى والمكانى على المسجد الأقصى.

كما شهدت القدس وفق التقرير، حملة غير مسبوقة لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أحيائهم التاريخية، مثل الشيخ جراح وسلوان، حيث يسعى الاحتلال إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها الأصليين وإحلال المستعمرين مكانهم.

كما لم تتوقف عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل الفلسطينية منذ عام، بل تضاعفت بشكل ممنهج لتخلق واقعًا جديدًا يخدم المشروع الاستعماري، إذ شهدت المحافظة 340 عملية هدم وتجريف.

وفرض الاحتلال حصارا اقتصاديا خانقا على سكان القدس المحتلة، من خلال قيود على حركة البضائع والأشخاص، والإجراءات التعسفية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق التجار والمستثمرين المقدسيين.

