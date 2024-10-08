شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: عام من الحرب الوحشية على غزة جعل القطاع مقبرة لآلاف الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن عامًا من الحرب الوحشية على غزة حولت القطاع إلى مقبرة لعشرات آلاف الفلسطينيين، بينهم عدد كبير جدًا من الأطفال.



وأضاف لازاريني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين "مر عام تتعرض فيه العائلات في غزة يوميًا لمعاناة لا توصف، إذ أصبح النزوح القسري والمرض والجوع والموت القاعدة اليومية لمليوني شخص محاصرين في مكان واحد مدمر".



وتابع "عام من الحرب الوحشية يحول قطاع غزة لبحر من الأنقاض لا يمكن التعرف إليه، ومقبرة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم عدد كبير جدًا من الأطفال"مؤكدًا أن تدمير البنية التحتية الأساسية وصل لمستويات كارثية، مشددا على أنه في غزة لا يزال المدنيون يتحملون وطأة الحرب.



وبالنسبة لأطفال غزة، قال لازاريني "إنهم أول وأكثر من عانى، فجانب القتل والإصابة، فإن كل طفل في غزة يعاني صدمة نفسية، وكثير منهم يعانون ندوبًا غير مرئية مدى الحياة، فيما فقد أكثر من 650 ألف طفل عامًا جديدًا من التعلم".