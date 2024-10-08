شكرا لقرائتكم خبر عن فورين بوليسى: تكلفة حرب غزة ولبنان تعادل 12% من الناتج المحلى لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجلة "فورين بوليسي" إن تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي لكلفة حربي غزة ولبنان تعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسط ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد الإسرائيلى، تعقد اللجنة النقدية للبنك المركزى الإسرائيلى اجتماعها يوم الأربعاء المقبل لتحديد أسعار الفائدة، بعد تأجيل لمدة يومين بسبب تداعيات الذكرى الأولى لـ "طوفان الأقصى".

وتتباين التوقعات حول رفع المعدل إلى 4.75% أو الإبقاء عليه ثابتًا وسط تدهور الأوضاع الجيوسياسية .

ولجنة النقد في بنك إسرائيل ستجتمع في وقت صعب بشكل خاص للاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار الحرب على غزة وارتفاع التضخم إلى 3.6% سنويًا وارتفاع التقلبات في الأسواق المالية وخاصة سوق الصرف الأجنبي، ونظرًا لذلك ليس هناك شك في أن سعر الفائدة لن يتم خفضه في أي وقت قريب بعد أن كان آخر خفض بنسبة 0.25% إلى 4.5% في بداية يناير الماضي.