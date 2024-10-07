شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: حزب الله يخضع الآن لقيادة داخلية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت "رويترز"، نقلًا عن المسؤول فى حزب الله محمود قماطى، إن حزب الله اللبنانى يخضع الآن لقيادة داخلية مشتركة.

وأضافت "رويترز" عن المسؤول فى حزب الله، إن اختيار أمين عام جديد للحزب سيستغرق بعض الوقت، لافتًا إلى أن إسرائيل لا تسمح بالتقدم فى البحث عن هاشم صفى الدين.

وفى وقت سابق أمس، قال حزب الله اللبناني، فى بيان له، إنه هاجم بالمسيّرات قاعدة 7200 جنوب مدينة حيفا، مستهدفًا مصنع المواد المتفجرة فيها، كما قصف برشقة صاروخية تجمعًا لجنود العدو فى مستوطنة معلوت ترشيحا.

أعلن حزب الله استهدافه قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة حيفا فى شمال إسرائيل بواسطة المسيّرات، فى إطار المواجهة المستمرة مع الدولة العبرية منذ الأسبوع الماضي.