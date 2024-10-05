شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان مستمر.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 41825 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 364 على التوالي إلى 41825 شهيدًا، ونحو 96910 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 23 فلسطينيًا وإصابة 66 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب ثلاث مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. شهداء قطاع غزة واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في القطاع.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الأهلي العربي، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للفلسطينين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 90 ألف فلسطيني على النزوح من منازلهم في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، على وقع عمليات القصف الجوي والمدفعي المكثف في تلك المناطق.