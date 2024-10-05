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الخليج اليوم .. أنور قرقاش: محمد بن زايد يجدد نهج الإمارات الثابت في دعم الأشقاء والأصدقاء

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، الإنسانية تجدد نهج الإمارات الثابت في دعم الأشقاء والأصدقاء، منوهاً بموقف الدولة الداعم للشعب اللبناني.

 

وقال معاليه، اليوم، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله يجدد نهج الإمارات الثابت في دعم الأشقاء والأصدقاء وبصورة خاصة من خلال مبادراته الإنسانية المتعددة».

 

وأضاف: «الإمارات لطالما كانت إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وستواصل جهودها الإنسانية للتخفيف من تداعيات المعاناة التي فرضتها عليه الحرب الراهنة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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