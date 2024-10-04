شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: هاجمنا 2000 هدف لحزب الله منذ بدء العملية البرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجومه على 2000 هدف لحزب الله منذ بدء العملية البرية في جنوبي لبنان، بحسب "العربية".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي، أوضح أنه ما يزال يقيم نتيجة استهداف مقر استخبارات حزب الله بالضاحية. حرب إسرائيل على لبنان وبين جيش الاحتلال أنه قتل 250 من عناصر حزب الله منذ بدء العملية البرية.

يأتي هذا فيما أشارت الوكالة الإعلامية اللبنانية إلى شن 3 غارات إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل في البقاع.