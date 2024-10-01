شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 160 ألفًا غادروا لبنان إلى سوريا خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز عدد السوريين واللبنانيين القادمين إلى سوريا خلال الأسبوع الحالي أكثر من 160 ألف شخص، أغلبهم من السوريين، فضلًا عن وصول عائلات لبنانية إلى مراكز إيواء في ريف العاصمة السورية دمشق.

وقال نائب محافظ ريف دمشق يوسف الحمود، إن عدد القادمين إلى سوريا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان في ريف دمشق، بلغ أكثر من 124 شخص، منهم 95750 سوريًا و28325 لبنانيًا، حتى مساء الاثنين، وذلك منذ يوم الإثنين الماضي.

إلى جانب وصول آلاف آخرين عبر معبر الزمراني في ريف دمشق منذ بداية عودة السوريين واللبنانيين إلى سوريا بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.

25 عائلة لبنانية

وقال الحمود: "وصلت اليوم أكثر من 25 عائلة لبنانية إلى مركز إيواء الحرجلة في ريف دمشق، وهذه أول دفعة تصل إلى المركز بعد امتلاء الفنادق الثلاثة التي جرى استقبال العائلات اللبنانية بها في مدينة السيدة زينب، إضافة إلى مئات العائلات التي تقيم في شقق سكنية ولدى أقاربهم ومعارفهم".





وأضاف نائب المحافظ، أن مركز إيواء الحرجلة يستوعب أكثر من 700 عائلة، إضافة إلى مركز إيواء الدوير في ريف دمشق، الذي يستوعب المئات من العائلات تحسبًا لتوسيع إسرائيل عدوانها على الاراضي اللبنانية، وتقدم محافظة ريف دمشق كل ما تستطيع لخدمة الضيوف".

مراكز إيواء متعددة

وفي محافظتي حمص طرطوس أكدت مصادر رسمية "تزايد أعداد القادمين من لبنان بشكل يومي، ووصل عدد القادمين عبر المعابر في محافظة حمص أكثر من 12600 لبناني و11500 سوري، توزعوا بين مدينة حمص وريفها الغربي لدى مراكز إيواء في مدارس ومنازل وضيوف". وقدم المجتمع المحلي وشركات النقل الخاصة السورية المئات من السيارات لنقل العائدين من المعابر مع لبنان إلى مراكز المدن في دمشق وحمص وطرطوس، بسبب وصول آلاف العائلات اللبنانية والسورية إلى المعابر الحدودية دون سيارات.