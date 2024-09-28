شكرا لقرائتكم خبر عن "الحسيني" ينشر صوره مع نصرالله ويعلق : درس لكل من تخلى عن وطنه وعروبته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علّق أمين عام المجلس العربي الإسلامي، محمد علي الحسيني، على الإعلان عن اغتيال أمين جماعة حزب الله اللبنانية، قائلًا إن حسن نصرالله ترك العروبة وذهب لـ"الحضن الإيراني".

وأضاف في تصريحات عبر حسابه على "إكس": بدأنا معًا، وسرنا معًا ، وحررنا الجنوب معا ، وانتصرنا معا ، ولكن فرقنا الولاء ، بقيت أنا مع العروبة والامة ، في الحضن العربي الوفي ، ومع الأمان قرب الأشقاء العرب ، ومع اليقين الوفاء العربي، وانت ذهبت بعد التحرير الى الحضن الايراني ، ومنحتهم الولاء المطلق والطاعة العمياء ، ووضعت نفسك بخدمتهم وما قصرت ، فتخلوا عنك وتاجروا فيك، في وقت يحتضنني العرب جريا على عادتهم في المرؤة والوفاء".

وأضاف قائلًا إنه وجه النصيحة كثيرًا لحسن نصر الله، "وقلت لك انتبه، كيّ لا تقول لاحقا لو كنت أعلم، وحذرتك مما سيأتي عليك وعلى اللبنانيين من تدمير وتهلكة، وقلت اللهم إني بلغت، فقد كان واجبي الشرعي ان احذرك وانبهك وقلت لك يمكن التوبة والعودة".

وختم تصريحاته قائلاً: "هذا درس لكل من تخلى عن وطنه وعروبته وأمته لمصلحة أمة أخرى، ودرس لكل من أخطأ في الولاء لغير أهله وأشقائه" .



إعلان اغتيال نصرالله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا اليوم السبت، تصفية حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني.وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس اليوم: "قضى جيش الدفاع أمس على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه".