الخليج اليوم .. الحوثيون: استهدفنا 3 سفن حربية أميركية في البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد تأكيدهم أن العمليات العسكرية ضد إسرائيل ستستمر، زعم الحوثيون أنهم استهدفوا 3 سفن حربية أميركية.

وأكدت الجماعة اليمنية المدعومة من إيراني في بيان، اليوم الجمعة، أن عناصرها نفذوا "عملية نوهية واستهدفوا 3 مدمرات حربية أميركية في البحر الأحمر".

دعم إسرائيل

كما أشار الحوثيون إلى أن تلك السفن كانت في طريقها لإسناد ودعم إسرائيل.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة، يوم السابع من أكتوبر الماضي، وتصاعد التوترات في المنطقة، دفعت أميركا بعدة سفن حربية وحاملات طائرات إلى المنطقة، بغية حماية قواعدها العسكرية من هجمات قد تشنها فصائل موالية لإيران، تحت شعار ما بات يعرف بـ "توحيد الساحات دعما لحركة حماس في غزة".

فيما شن الحوثيون منذ نوفمبر نحو 200 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر، زاعمين أنها تحمل مساعدات إلى إسرائيل.

كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية دامية.

فيما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات رداً على هجمات الحوثي التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية. إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.

كذلك حاولت جماعة الحوثي أكثر من مرة إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

وحين صعد الجيش الإسرائيلي غاراته العنيفة على لبنان، بعد توجيهه ضربات مؤلمة لحزب الله، أكد زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي أن جماعته لن تتراجع عن "مساندة غزة"، وفق تعبيره، مذكرا بـ "وحدة الساحات".