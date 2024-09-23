شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، اليوم الاثنين، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في بيت لحم والخليل ورام الله وطوباس، ومن بين المعتقلين فتاة وأسرى سابقون.

وفي ذات السياق، أدانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال اليوم على مدرسة ذكور حارس الثانوية، الذي أسفر عن اعتقال مدير المدرسة وعدد من المعلمين، وعدّت ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلبة في التعليم الآمن والمستقر، وتعديًا على حرمة المؤسسات التعليمية ودورها السامي في بناء الأجيال.

