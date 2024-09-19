شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيًا بالضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، ومن بين المعتقلين فتاة وصحفي ومريض بالسرطان، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى، أن عمليات الاعتقال تركزت في قلقيلية، فيما توزعت بقيتها على مدن رام الله، بيت لحم، جنين، نابلس، والقدس.

ووثّقت هيئة شؤون الأسرى اعتقال الاحتلال أكثر من 10800 فلسطيني من الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

